Inter, rientra un attaccante dal prestito? Lo scenario dopo lo stop di Correa

L’Inter attende l’esito degli esami di Joaquin Correa per capire se ed eventualmente come muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco. Come svelato da Tuttosport, una delle alternative è riportare alla base Eddie Salcedo, che allo Spezia ha trovato poco spazio. Si tratta solo di un’idea al momento, low cost, per il reparto avanzato. Al momento dopo l'addio di Martin Satriano l'Inter in rosa ha solo Lautaro Martinez, Dzeko e Sanchez in attacco.