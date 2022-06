Inter, scenario a sorpresa per un 20enne? “Enormi margini di crescita, si valuta…”

Un possibile scenario a sorpresa per un 20enne di proprietà dell’Inter. Lo ipotizza La Gazzetta dello Sport oggi

Un possibile scenario a sorpresa per un 20enne di proprietà dell’Inter. Lo ipotizza La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sui giocatori che torneranno ad Appiano Gentile dopo i prestiti. Rispetto a quella di Di Gregorio nel Monza, è “diversa la situazione del centrale classe 2002 Lorenzo Pirola. Il Monza può assicurarselo per 7 milioni di euro, ma non è da escludere nemmeno che l'Inter lo riporti a Milano per un milioncino in più come previsto dal contratto di prestito. Il 20enne ha enormi margini di miglioramento, in Viale della Liberazione si potrebbe valutare di tenerlo in orbita per farlo crescere ulteriormente verso un futuro posto in rosa o verso una cessione più ricca”, sottolinea la rosea.