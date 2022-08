Sky – Inter, pista Chalobah oltre ad Acerbi: c’è uno scoglio. E a fari spenti…

Il summit odierno per Francesco Acerbi, ma non solo. L’Inter continua a muoversi su più piste per il colpo in difesa

Alessandro Cosattini

Il summit odierno per Francesco Acerbi, ma non solo. L’Inter continua a muoversi su più piste per il colpo in difesa e Luca Marchetti a Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione verso la fine del mercato. Simone Inzaghi aspetta, il vice de Vrij è l’unico tassello mancante per completare la rosa nerazzurra.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha anche altre idee per la difesa oltre ad Acerbi. Per Chalobah lo scoglio più importante è la formula di uscita dal Chelsea. Per Akanji, che in questo momento abbiamo un po' accantonato, l’ostacolo è che è in scadenza di contratto col Borussia Dortmund e dunque non può partire in prestito senza rinnovo. E il club chiede una cifra importante per il difensore. Ci possono essere anche altre strade che magari l’Inter sta percorrendo a fari spenti”, le sue parole.