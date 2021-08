Inter, chiesto uno sconto all’Atalanta per Zapata: le cifre e lo scenario

Gli aggiornamenti sull'asse Milano-Bergamo: dirigenti nerazzurri costantemente al lavoro per l'attaccante colombiano

L’Inter vuole Duvan Zapata oltre a Edin Dzeko per sostituire Romelu Lukaku. Il colombiano è la prima scelta della società nerazzurra e di Simone Inzaghi, ma al momento l’Atalanta non lo cede senza un sostituto. Come svelato da La Repubblica, “il presidente dell'Atalanta, Percassi, non vuole fare sconti all'Inter e chiede un dilazionamento solo biennale del pagamento di Zapata, valutato 40 milioni di euro”.