Attacco Inter, colpo estero? In sede relazioni da mesi su un nome “destinato a diventare fenomeno”

Il futuro potrebbe essere più vicino di quanto si pensi, per l'Inter. Soprattutto in attacco, dove i nerazzurri si stanno già muovendo per rinforzare il reparto delle prossime stagioni. Fra i nomi seguiti dal club di Viale della Liberazione, secondo quanto riporta calciomercato.com, ci sarebbe Antonio Nusa, classe 2005 del Bruges: