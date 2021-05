AS – Inter, scudetto e mercato: il primo colpo arriva dalla Serie A? Costa già più di 20mln

Lo scudetto appena messo in bacheca, per citare Zhang Jindong, "è solo l'inizio". L'Inter guarda al mercato con fiducia

Marco Macca

Lo scudetto appena messo in bacheca, per citare Zhang Jindong, "è solo l'inizio". L'Inter affronterà la prossima stagione da campione d'Italia, con l'obiettivo di confermarsi in Serie A e andare il più avanti possibile in Champions League.

Servirà un mercato intelligente, certo. Fatto di equilibrio finanziario tra uscite ed entrate. Ma ciò non toglie che il club nerazzurro si stia guardando attorno alla ricerca di possibili colpi. Meglio se giovani e di talento. Uno di questi è sicuramente Mikkel Damsgaard, esterno offensivo sinistro della Sampdoria classe 2000 che tanto bene ha fatto in questa stagione. Secondo AS, Inter, Roma e Juventus avrebbero messo gli occhi su lui.

Damsgaard, acquistato dai blucerchiati per 7 milioni dal Nordsjælland, ora è valutato circa il triplo. Su di lui hanno mostrato interesse anche diverse squadre di Premier League, tra cui Tottenham e Leicester. Con un contratto in scadenza nel 2024, Damsgaard è il nome del futuro, in Serie A e non solo. E l'Inter è in piena corsa.

(Fonte: AS)