Inter, ecco il piano se non rinnova Perisic: “Due nomi e l’idea su Gosens”

Idee chiare in casa Inter. Se non rinnoverà Ivan Perisic, la società nerazzurra sa già come muoversi sul mercato

Alessandro Cosattini

Idee chiare in casa Inter. Se non rinnoverà Ivan Perisic, la società sa già come muoversi sul mercato. Entra nel dettaglio della situazione Calciomercato.com, che fa due nomi in particolare per i nerazzurri:

"Se rifiuta, l’Inter risparmia i soldi dell’ingaggio che possono essere utilizzati per coprire la metà del costo del cartellino di Filip Kostic (29 anni, scadenza 2023), vecchio pallino che può tornare di moda. E che, in un modo o nell’altro, ha una buona probabilità di sbarcare in Italia, dato che se Perisic rinnovasse con l’Inter alla Juve servirebbe comunque un altro esterno. C’è anche il nome di Andrea Cambiaso, più giovane (22), da piazzare dietro a Gosens che sarebbe a quel punto titolare indiscusso. Niente follie, quindi, dato che Marotta e la sua squadra hanno già dimostrato di saper far fronte alle partenze di giocatori all’apparenza insostituibili. E’ pur vero che, se Perisic è questo, biasimare Inzaghi per voler fare di tutto per provare a tenerlo è difficile…", si legge.