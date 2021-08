Mercato Inter, sfuma un colpo? “Sedotto e abbandonato, può andare in Premier”

Sembrava a un passo dal passaggio in nerazzurro, invece può trasferirsi in Inghilterra: trattativa in corso

Alessandro Cosattini

In poche settimane è cambiato tutto. È stato a un passo dall’Inter, invece ora può trasferirsi in Premier League. Stiamo parlando di Nahitan Nandez, sempre più lontano dalla maglia nerazzurra. Lo conferma anche Calciomercato.com: “Il Tottenham ora ci prova per Nahitan Nandez. Dopo l'Inter, che ha sedotto e abbandonato il tuttofare del Cagliari, ora ci provano gli Spurs, con Paratici che offre un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un'operazione complessiva da 30 milioni di euro”.