Ecco la formula per sbloccare Chalobah. “Inter attende semaforo verde. E non è tramontata…”

Nonostante Acerbi sia praticamente bloccato, l'Inter continua a lavorare per provare a portare in nerazzurro Trevoh Chalobah dal Chelsea. Ecco il punto della situazione da Tuttosport:

"L’Inter continua ad aspettare un segnale positivo dal Chelsea per il prestito secco di Chalobah, la formula che può sbloccare il trasferimento del difensore centrale inglese alla squadra nerazzurra. Ieri, però, dall’Inghilterra è arrivata una notizia che può rallentare l’apertura dei Blues. Secondo l’Evening Standard, sulle tracce di Chalobah si sarebbe inserito il Lipsia che ha bisogno di un sostituto dell’infortunato Klosterman. L’Inter attende comunque il semaforo verde dei londinesi, consapevole che Chalobah gradisce la destinazione nerazzurra. La pista Akanji non è del tutto tramontata. L’Inter continua a seguire il centrale svizzero del Borussia Dortmund, ma nel suo caso è molto più difficile strappare il prestito secco perché il contratto del giocatore scade nel 2023 e il club tedesco non ne vuole sapere di prolungare appositamente per questa operazione".