GdS – Inter, attesa la decisione di Sensi sul Monza. E per Pinamonti…

“Ieri è stato anche anticipato l’incontro previsto per oggi con Sensi. Il giocatore dell’Inter - che ha chiuso l’ultimo campionato in prestito alla Sampdoria - è stato a colloquio con Galliani insieme con l’agente Beppe Riso (lo stesso di Matteo Pessina, altro obiettivo biancorosso) per ascoltare la proposta tecnica che il dirigente brianzolo ha in mente per lui. L’incontro si può definire interlocutorio e le parti si aggiorneranno entro la fine della settimana per una risposta definitiva. C’è attesa anche per capire se il placet di Pinamonti all’Atalanta è definitivo o esiste un margine di manovra entro il quale muoversi in questi giorni”, si legge.