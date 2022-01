CdS – Inter, ieri via libera Sensi-Sampdoria: oggi le visite ma non a Genova

Il centrocampista sarà presto a disposizione di Marco Giampaolo per mettere minuti nelle gambe e riacquistare fiducia

Stefano Sensi è pronto a vivere una nuova esperienza in prestito. L'ha voluta fortemente, per rimettersi in discussione e riacquistare la fiducia che gli è mancata nell'ultimo periodo. Spiega il Corriere dello Sport: "Ieri è stato dato il via libera a Sensi, che chiuderà la stagione in prestito alla Sampdoria: oggi le visite mediche direttamente a Coverciano, dove sta partecipando allo stage azzurro. Dal match con l’Empoli della scorsa stagione, durante il quale si è fatto male Correa e proprio il centrocampista umbro ha firmato il gol qualificazione, c’è stato un tira e molla. Con la testa, il giocatore era già con la maglia blucerchiata, puntando ad un finale di stagione in cui rilanciarsi. Inzaghi invece, avrebbe preferito tenerlo, per garantirsi un’alternativa in più a centrocampo. O in attacco, se non fosse arrivata un’altra punta. Sbloccato quel fronte, però, è arrivato pure il semaforo verde per la partenza di Sensi".