Inter, doppia sfida alla Juve sul mercato. Attacco, c’è una vecchia idea. Icardi e Vlahovic…

Le mosse di mercato dell'Inter e i possibili obiettivi dei nerazzurri a meno di tre settimane dall'inizio del mercato invernale

Alessandro De Felice

Poco meno di tre settimane e poi sarà di nuovo tempo di calciomercato. Le squadre di Serie A stanno già lavorando per rinforzarsi in vista della finestra invernale e arrivare pronte alla seconda parte di stagione. Come spiega Repubblica, tra i nomi più caldi c'è sempre quello di Dusan Vlahovic, in scadenza con la Fiorentina nel 2023:

"Vlahovic ha fatto più di una promessa alla Juventus, attesa in estate a una trattativa non semplice con Rocco Commisso, dopo avergli portato via Chiesa un anno fa con un leasing (è alla seconda stagione in prestito oneroso, poi dovrà essere riscattato). Ma intanto il crollo del Pil nell’attacco di Allegri segnala l’urgenza di reperire un centravanti subito, per correggere il pessimo rapporto fra occasioni create e gol realizzati e provare a raddrizzare questa stagione. L’esigenza di un vero 9 è stata ribadita anche nel vertice che si è tenuto alla Continassa nei giorni scorsi. Se Vlahovic è il nome per il prossimo anno, Allegri gradirebbe subito Mauro Icardi, in uscita dal Psg, ma l’elevato ingaggio dell’argentino – 10 milioni netti a stagione - è un freno all’affare".

La Juventus punta anche Scamacca, attaccante del Sassuolo che piace tanto all'Inter. Intanto i nerazzurri attendono un'occasione da cogliere:

"Il terzo uomo nei piani di Cherubini è Gianluca Scamacca del Sassuolo, che vuole conservare il posto da titolare nell’anno che porta al Mondiale, play-off permettendo, per gli azzurri di Mancini. Su Scamacca ha posato gli occhi l’Inter, per la prossima stagione: per ora in attacco Inzaghi non ha reali urgenze, anche se coglierebbe al volo l’opportunità del suo pupillo Felipe Caicedo, qualora lasciasse subito il Genoa. Sul lungo periodo, c’è fra gli obiettivi bianconeri anche Davide Frattesi del Sassuolo, al centro di un’asta che include Inter, Atalanta, Milan e Napoli".