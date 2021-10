Inter, sfida al Milan per un colpo a parametro zero in attacco dalla Serie A

La dirigenza nerazzurra si sta già muovendo in vista del mercato: occhi su un centravanti italiano in scadenza

La stagione è nel vivo, ma l’Inter guarda già al futuro. La dirigenza nerazzurra sta pensando a come rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e ha messo nel mirino un attaccante in scadenza di contratto a giugno. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com: “In casa Torino è sempre più complicato il rinnovo di Andrea Belotti: tra le ipotesi per il futuro del Gallo, c'è quella di un derby di mercato tra Milan e Inter che potrebbero prenderlo a parametro zero per la prossima stagione”, si legge.