Inter, sfuma un colpo a zero in difesa? Blitz di un club di Premier League

I dirigenti dell'Inter restano alla finestra, ma nelle ultime ore un club di Premier League ha accelerato per chiudere

Nelle scorse settimane all'Inter è stato accostato con frequenza il nome di Matthias Ginter. Riflessioni in corso da parte della dirigenza sul difensore classe 1994, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Ma attenzione alle ultimissime novità, riportate da Calciomercato.com: "L’Inter sta valutando, da diverse settimane, il possibile arrivo a parametro zero del difensore tedesco del Borussia Moenchenglabdach Ginter. Ma nelle ultime ore il Newcastle ha messo in atto una vera e propria offensiva per provare a prenderlo già nella finestra invernale di calciomercato", si legge.