GdS – Inter-Skriniar, a breve i primi incontri per il rinnovo: cifre e sensazioni

Nuova offerta del PSG per Milan Skriniar? Steven Zhang sbarra la strada ed è pronto a blindare il difensore

Nuova offerta del PSG per Milan Skriniar ? Steven Zhang è pronto a sbarrare la strada secondo La Gazzetta dello Sport, che definisce “irremovibile” il presidente dell’Inter sul difensore centrale. È fuori dal mercato ora Skriniar e presto si lavorerà al suo rinnovo vista la scadenza al 30 giugno 2023 del contratto. Ecco quanto evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport.

“I primi incontri ci saranno a breve, subito dopo la chiusura della sessione di mercato, con ogni probabilità appena passato il derby del 3 settembre. Come già raccontato, l’Inter e Skriniar dovranno incontrarsi ad altezze di...top player, dunque con accordo intorno ai 6 milioni. Ma qui l’ottimismo non manca. Nonostante dal Psg qualcuno abbia prospettato all’Inter la possibilità di prendere il giocatore a parametro zero tra qualche mese”, si legge.