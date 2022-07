Inter, trattativa col PSG a rilento: “Skriniar sta vivendo così la situazione”

È Milan Skriniar l’indiziato principale a lasciare l’Inter in estate. Il club dovrà fare una cessione illustre e il difensore è cercato con insistenza dal PSG, ma ancora non c’è l’accordo tra le parti. La Gazzetta dello Sport svela le sensazioni del giocatore sulla situazione: “Il pezzo grosso per far cassa resta Milan Skriniar che vive in vacanza strani giorni di attesa: l’affare col Psg è in cottura lenta. dopo il weekend l’Inter si aspetta un rilancio parigino, il quinto, per arrivare grazie ai bonus ai 70 milioni richiesti”, si legge.