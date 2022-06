Inter, per Skriniar settimana chiave: poi assalto a Bremer. Il Psg è disposto a…

Il club francese continua a spingere e tra domani e dopodomani presenterà una nuova offerta per lo slovacco

È ormai chiaro che tra i big dell'Inter è Milan Skriniar il maggiore indiziato a lasciare Milano. Continua il pressing del Psg che ha fatto recapitare in Viale della Liberazione una nuova offerta per lo slovacco: 60 milioni più Draxler. Anche questa, però, rifiutata dall'Inter. Il club nerazzurro è irremovibile, solo cash, niente contropartite. Tra domani e dopodomani atteso un nuovo rilancio da parte del club parigino.

"E alla fine anche lo slovacco capirà che Parigi è un’opportunità unica, anche per quell’ingaggio faraonico che il club di Al-Khelaifi è disposto a garantirgli per i prossimi cinque anni: 7,7 milioni netti più bonus. Quasi il triplo di quello che oggi guadagna all’Inter, anche se senza cessione si sarebbe arrivati a un rinnovo di contratto. Siamo alla settimana chiave, poi l’Inter andrà all’assalto di Bremer del Torino, marcatore potente e veloce, ritenuto il profilo ideale per sostituire “Skrigno””, sottolinea la Gazzetta dello Sport.