Sky – Vidal potrebbe diventare ‘un nuovo acquisto’ per l’Inter di Inzaghi

Stando a quanto sostiene Di Marzio il club nerazzurro guarda con attenzione alle performance del giocatore con il Cile

"L'Inter guarda con attenzione alla Copa America di Vidal perché l'anno scorso non ha dato quello che ci si aspettava. Può diventare uno dei nuovi acquisti, ovviamente tra virgolette, di Simone Inzaghi". Questo è quanto ha detto Gianluca Di Marzio a proposito del centrocampista nerazzurro impegnato in questo momento nella competizione, che si sta giocando in Brasile, con il Cile.