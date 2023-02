GdS – Inter non vuole farsi sfuggire Smalling: “Ecco perché questa mossa”

L’Inter osserva con grande attenzione la situazione di Chris Smalling . In scadenza al 30 giugno 2023 con la Roma, il centrale è tra i nomi in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio.

“Smalling non ha ancora dato l'ok alla Roma per far scattare il rinnovo unilaterale di un anno alla stessa cifra che attualmente guadagna ovvero poco meno di 4 milioni di euro. Ecco perché l'Inter ha deciso di mettere fretta a De Vrij: non vuole farsi sfuggire il centrale inglese”, spiega La Gazzetta dello Sport. La deadline per il centrale olandese è fissata per fine febbraio.