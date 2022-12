Inter, il sogno è Ounahi: “Leicester pronto a spendere 40 mln. File aperto finché…”

Un nome nuovo per il mercato dell’Inter in arrivo dal Qatar. Si tratta di Azzedine Ounahi, che si è messo in luce con il Marocco

Alessandro Cosattini

Un nome nuovo per il mercato dell’Inter in arrivo dal Qatar. Si tratta di un centrocampista che si è messo in luce con il Marocco, grande rivelazione ai Mondiali. A svelarlo oggi è il Corriere dello Sport, che entra nei dettagli della situazione: “Il Mondiale volge al termine e ormai sia Ausilio sia Baccin sono rientrati dalla loro missione in Qatar, sui loro appunti però è rimasto un nome in particolare evidenza: quello di Ounahi, centrocampista del Marocco.

Insieme alla sua nazionale è stato - ed è, visto che c’è ancora una finale per il terzo posto da giocare - una delle rivelazioni della rassegna iridata. Ounahi si è rivelato uno dei cardini della nazionale allenata da Regragui. Il problema è che sono bastate poche partite per far schizzare il suo valore alle stelle. Del resto, era impossibile che certe prestazioni passassero inosservate. Il risultato è che il Leicester si è già fatto avanti e con “argomenti” piuttosto convincenti, visto che avrebbe messo sul tavolo una quarantina di milioni.

Su queste basi è chiaramente complicato competere per l’Inter, il Leicester, però, non è certo tra le piazze più attraenti della Premier League. Il club nerazzurro, da questo punto di vista, ha certamente maggiore appeal. Ed è su questo aspetto che in viale Liberazione faranno leva, in caso di apertura di una vera trattativa. Una decisione in questo senso ancora non è stata presa, ma certamente il “file” Ounahi resterà aperto, almeno fino a quando un’altra squadra non si sarà guadagnata un vantaggio incolmabile”, si legge sul quotidiano.