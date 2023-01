Sky – Inter pienamente in corsa per Sommer a 0: “Il rinnovo di Handanovic…”

L’Inter torna pienamente in corsa per Yann Sommer. Sembrava a un passo dal Bayern Monaco, invece no: la situazione

Alessandro Cosattini

L’Inter torna pienamente in corsa per Yann Sommer. Sembrava a un passo dal Bayern Monaco, ma oggi sono arrivate le dichiarazioni del dirigenti del Gladbach: il portiere a gennaio non si muoverà. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sul futuro del portiere.

“L’Inter si era informata per Sommer per giugno, quando scadrà il contratto di Handanovic. L’Inter è pienamente in corsa per prenderlo da svincolato a giugno alle spalle di Onana, che resta il titolare. Sul rinnovo di Handanovic non ci sono grandi novità a oggi, verrà discusso nelle prossime settimane”, le parole dallo studio di Sky.