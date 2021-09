Inter, Calhanoglu dopo un blitz lampo: prima sondato un pallino di Inzaghi

Prima di chiudere per il turco ex Milan, la società nerazzurra aveva sondato un altro giocatore per lo stesso ruolo

L'Inter ha chiuso per Hakan Calhanoglu dopo un blitz lampo, per cogliere l'opportunità di mercato dopo la scadenza del contratto con il Milan. In precedenza, però, la società nerazzurra aveva già sondato il terreno per un altro giocatore per lo stesso ruolo: Luis Alberto. Un pallino di Simone Inzaghi, apprezzato anche dalla dirigenza, ma troppo caro per sostituire Christian Eriksen. La Lazio infatti chiedeva almeno 40 milioni di euro, per questo l'Inter ha poi deciso di affondare per Calha.