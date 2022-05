GdS – Inter, Bastoni sacrificato? Romagnoli, Acerbi e i talenti d’Europa: chi può sostituirlo

L’Inter terrebbe molto volentieri Alessandro Bastoni in estate. Ma in caso di offerte irrinunciabili, la società si guarderà attorno

Alessandro Cosattini

L’Inter terrebbe molto volentieri Alessandro Bastoni in estate. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, che però parla di una eventuale cessione del giovane difensore in estate. “Le necessità della proprietà richiedono un'estate in attivo - oltre che con una riduzione degli ingaggi - e la lista dei calciatori di Simone Inzaghi con tanto mercato non è lunghissima. In quest'ottica il difensore della Nazionale garantisce offerte oltre il mezzo centinaio di milioni e di certo le pretendenti non mancano. Ma, come da preziosa abitudine per il Ceo Sport Giuseppe Marotta e per il direttore sportivo Piero Ausilio, prima di far eventualmente partire il classe 1999 serve avere tra le mani il sostituto”, sottolinea la rosea.

Diversi i nomi sulla lista dei dirigenti nerazzurri, che monitorano con grande attenzione il mercato italiano e anche quello straniero per un’eventuale sostituzione di Bastoni. In Serie A i profili sulla lista sono quelli di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto col Milan, e Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. In casa Atalanta gli osservati speciali sono due infine: Berat Djimsiti, 29 anni, e Rafael Toloi, 31.

E poi all’estero, dove Gazzetta individua altri profili: “Servirebbe però mettere mano al portafoglio, re-investendo una parte della cessione di Bastoni. Il Lipsia è una bottega cara ma di assicurata qualità e in quella posizione offre ben due alternative: il 20enne croato Josko Gvardiol è mancino e ha esperienza sia da centrale che da terzino, ma è stato preso dalla Dinamo Zagabria 12 mesi fa per 19 milioni di euro e i tedeschi potrebbero chiederne il doppio, sicuramente non meno di 30-35. Al Borussia Dortmund ci sono il francese Dan-Axel Zagadou, in scadenza a sole 22 primavere, e il 26enne svizzero Manuel Akanji che invece è legato ai gialloneri fino al 2023: sono due centrali puri, il primo mancino, e assicurano un ottimo livello. La Bundesliga in generale offre moltissimi spunti vista la tendenza a lanciare i giovani senza troppe remore: occhio quindi a Maxence Lacroix del Wolfsburg (22enne fresco nazionale francese), Piero Hincapié del Bayer Leverkusen (20enne ecuadoriano polivalente, mancino) ed Evan Ndicka (22enne simile al precedente, ma con un solo anno di contratto all'orizzonte). Per ognuno dei tre potrebbero bastare meno di 20-25 milioni.

All'Ajax il gioiellino è Jurrien Timber che a 20 anni è già inseguito da mezza Europa e potrebbe finire in un'asta affollata già nel 2023, mentre la Ligue 1 offre due ultimi spunti. A Nizza c'è il centrale puro del 1999 Jean-Claire Todibo, che è arrivato per 8 milioni e mezzo dal Barcellona la scorsa estate e che i rossoneri non vogliono salutare per non meno del doppio. Al Monaco c'è Benoit Badiashile, di due anni più giovane ma promettente come Timber”, si legge.

