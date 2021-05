Addio Hakimi, va al PSG. Gazzetta: “L’Inter ha già scelto il sostituto”

La Gazzetta dello Sport sostiene con forza come la trattativa tra Inter e PSG per il trasferimento di Hakimi sia vicina alla conclusione

La Gazzetta dello Sport sostiene con forza come la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per il possibile trasferimento in Francia di Achraf Hakimi sia vicina alla conclusione per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. La rosea fa già il nome del sostituto che i nerazzurri avrebbero scelto per la fascia destra. Alessandro Florenzi. Si legge: