Young, sarà addio. C’è il sostituto: “L’Inter ‘rinuncerebbe’ a 6,5 mln”

La fascia sinistra è sicuramente una delle zone di campo che l'Inter rinforzerà in maniera prioritaria nel prossimo mercato estivo. E, in attesa di capire come si evolverà la situazione societaria, il club nerazzurro sta già sondando il terreno per capire chi potrà essere a disposizione di Antonio Conte nella prossima stagione. Ashley Young, infatti, con ogni probabilità partirà e tornerà in Inghilterra (magari al 'suo' Watford). A sostituirlo potrebbe essere anche Federico Dimarco, che tanto sta facendo bene in questa stagione con la maglia dell'Hellas Verona. Tuttosport spiega la situazione: