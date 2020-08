Palmieri, l’Inter spinge per il prestito: ecco la richiesta del Chelsea. Tonali e Kumbulla…

Per tutti i club sarà un mercato complicato. L’effetto della pandemia è palpabile sui conti dei club, grandi e piccoli. Ecco perché difficilmente si vedranno operazioni in grande stile come negli scorsi anni. “Non è un caso che l’operazione Tonali sia stata messa in piedi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Occorre affondare il colpo. Probabile che avvenga nel momento in cui, in viale della Liberazione, verrà risolta la questione allenatore“, sottolinea il Corriere dello Sport.

“A proposito di prestito, l’Inter spinge per questa formula anche con il Chelsea, per Emerson Palmieri, possibilmente con il semplice diritto e non l’obbligo di riscatto. I Blues, intanto, hanno messo in chiaro che valutano il terzino 30 milioni di euro. L’altro fronte aperto è quello per Kumbulla, con il club nerazzurro che si è preso la pole. Ma anche in questo caso, con Allegri e il ritorno alla difesa a 4, la pista potrebbe raffreddarsi“.

(Corriere dello Sport)