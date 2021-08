Inter, spunta un nome nuovo per l’attacco: occhi su Piccoli, c’è anche il Milan

I dirigenti nerazzurri seguono con grande attenzione i costanti progressi del baby attaccante di casa Atalanta

Lo Spezia lo vuole, ma per il momento Gian Piero Gasperini e l’Atalanta hanno detto no: Roberto Piccoli non si muove. Come svelato da Calciomercato.com, “lo scorso gennaio la Juventus lo aveva chiesto all'Atalanta, Inter e Milan hanno sempre il suo nome in cima alla lista dei giocatori su cui porre l'attenzione. Il futuro è tutto di Piccoli, per capire dove sarà serve aspettare ancora qualche giorno”. Per il futuro e non per il presente, i nerazzurri osservano con grande attenzione la situazione.