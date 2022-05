Calciomercato Inter, stallo per l’arrivo di Bremer: ecco il motivo

Stefan de Vrij ‘blocca’ il mercato dell’Inter e in particolare il possibile colpo Bremer: il motivo e la situazione

Stefan de Vrij ‘blocca’ il mercato dell’Inter. In scadenza nel 2023, il difensore centrale olandese sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative e al momento - rivela calciomercato.com - “non ha sul piatto né una proposta di rinnovo né un'offerta da un altro club. Marotta vorrebbe trovargli una nuova sistemazione per fare cassa, per incassare 20/25 milioni di euro e per risparmiare sull'ultimo anno di contratto, al lordo poco più di 7 milioni di euro, ma al momento non ha nulla in mano. Uno stallo che blocca il possibile arrivo di Bremer, con il quale l'Inter ha già l'accordo da tempo, ma per il quale serve una cessione di un difensore. Che nei piani non deve essere né quella di Skriniar né quella di Bastoni”, si legge sul portale. Una situazione di stallo sul fronte de Vrij che può sbloccarsi nella prossima finestra di mercato.