Costacurta: “Papu compenserebbe una mancanza. Ma potrebbe fare a caso dell’Inter anche…”

«Io lo vedrei nei tre di centrocampo. Si parla molto di Sensi, Papu Gomez ricalca le stesse orme, un centrocampista offensivo. E all’Inter manca qualcosa proprio lì. Gagliardini ha fatto un ottimo campionato ma come qualità, imprevedibilità, forza nelle gambe, servirebbe. Sarebbe proprio quello che non è riuscito ad essere Eriksen in pratica? Eh sì. L’Inter potrebbe scambiarlo il danese, è un gran giocatore. Vedo che ci sono diverse squadre in cui ci sono giocatori bravi che non giocano. Come van de Beek dello United. Beh, lui come terzo centrocampista offensivo, bravo ad inserirsi, potrebbe essere un buon giocatore per l’Inter. Lo dico perché abbiamo messo di mezzo Eriksen». Così Billy Costacurta a Skysport parlando del possibile arrivo dell’argentino all’Inter e del possibile addio del centrocampista nerazzurro a gennaio.

(Fonte: SS24)