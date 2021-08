Inter, svolta per un esubero di Conte: “Si prospetta di sicuro più minutaggio”

Con l'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, questo giocatore può svoltare verso la nuova stagione

Ha giocato pochissimo nelle due stagioni con Antonio Conte in panchina, ma ora può cambiare tutto con l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Stiamo parlando di Matias Vecino, autore del 2-0 nell'amichevole vinta dai nerazzurri contro il Parma. Così La Gazzetta dello Sport sull'uruguaiano verso l'inizio della stagione: "La seconda rete è arrivata al 24' della ripresa con un classico inserimento di Vecino, per cui si prospetta più minutaggio in una stagione di sicuro diversa rispetto al passato. Lo sarà per tutti, per la proprietà in primis: l’alba del 2021-22 ha mostrato cosa pensano davvero i tifosi".