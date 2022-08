Primavera, dopo Casadei altri talenti: “Inzaghi valuta 5 nomi. Due in odore di grande salto”

Campione d'Italia in carica, la Primavera dell'Inter si è confermata ancora una volta un settore d'eccellenza del club nerazzurro, con tanti talenti scovati e fatti crescere sotto la guida sapiente di Christian Chivu. La grande stagione di Cesare Casadei, poi venduto al Chelsea per circa 20 milioni di euro, è la testimonianza tangibile dell'ottimo lavoro svolto da tutto lo staff tecnico del settore giovanile, sotto la supervisione di Roberto Samaden. E, ora che il giovane centrocampista ha preso la via di Londra, ci si domanda chi potrà essere il suo erede, almeno dal punto di vista mediatico. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono cinque nomi in rampa di lancio: