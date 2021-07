CM – Inter, tempo scaduto per Vidal: si viaggia spediti verso una soluzione

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista cileno, reduce da una prima stagione deludente in nerazzurro

Il futuro di Arturo Vidal resta tutto da scrivere. Permanenza o addio? Riflessioni in corso da parte del giocatore e della dirigenza nerazzurra in vista della nuova stagione, molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno (se arriveranno). Come riportato da Calciomercato.com, “l'Inter e Arturo Vidal viaggiano spediti verso la risoluzione del contratto. Il tempo per trovare una soluzione dal mercato si sta sempre più assottigliando e per il centrocampista cileno si lavora ad una soluzione "alla Joao Mario””, si legge.