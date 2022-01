Ko Correa preoccupa, l’Inter ci prova per Caicedo: primo tentativo col Genoa

Arrivano nuove conferme sull'ipotesi Felipe Caicedo per l'attacco dell'Inter. Dopo il ko di Correa, i nerazzurri ci stanno pensando

Arrivano nuove conferme sull'ipotesi Felipe Caicedo per l'attacco dell'Inter. Dopo il ko di Correa, i nerazzurri ci stanno pensando. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com: "L'infortunio di Correa preoccupa l'Inter che proverà a correre ai ripari in questi ultimi giorni di mercato. Un tentativo è già stato fatto con il Genoa per ottenere in prestito l'ex attaccante della Lazio (e quindi allenato da Inzaghi) Felipe Caicedo", si legge.