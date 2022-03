Scamacca, Frattesi e non solo: “Inter, terzo nome dal Sassuolo: servono 30/35 mln”

Scamacca, Frattesi e non solo: c'è un terzo osservato speciale in casa Inter. I dirigenti hanno già chiesto informazioni

Un terzo osservato speciale in casa Sassuolo. I dirigenti dell’Inter hanno da tempo i nomi di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sul taccuino, ma non soltanto. Come svela Calciomercato.com, i nerazzurri e la Juve hanno chiesto informazioni anche per Giacomo Raspadori.