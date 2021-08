Inter, conferme su Thuram per l’attacco: fissato il prezzo per il colpo

I dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino anche l'attaccante del Gladbach: ecco il prezzo per il francese

Oltre a Duvan Zapata e Joaquin Correa, c’è anche il nome di Marcus Thuram per l’attacco dell’Inter. Lo conferma anche il Corriere della Sera, che inserisce il giocatore francese tra le opzioni per il reparto avanzato dei nerazzurri. Il prezzo? Il Borussia Monchengladbach chiede 25 milioni di euro per Thuram, classe 1997 che ha totalizzato 8 gol e 7 assist in 29 partite nella passata stagione.