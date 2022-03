Inter, futuro di un titolare in bilico: “Per il rinnovo finito tutto in soffitta”

Tutto in stand-by. Non ci sono sviluppi in casa Inter sul rinnovo di Stefan de Vrij, titolare della formazione di Simone Inzaghi

Alessandro Cosattini

Tutto in stand-by. Non ci sono sviluppi in casa Inter sul rinnovo di Stefan de Vrij, titolare della formazione di Simone Inzaghi. Così La Gazzetta dello Sport sul futuro dell’olandese: “Un discorso a parte merita Stefan De Vrij, legato per altri 15 mesi. Dopo il mancato accordo prima del Covid tutto è finito in soffitta. Difficile, dunque, che le prossime settimane portino alla riapertura del dialogo”, si legge.