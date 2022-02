Inter, nessun incontro per il rinnovo di questo titolare: “Può essere sacrificato”

Un titolare può dire addio in estate in casa Inter. Possibile sacrificio in vista nei nerazzurri, per ringiovanire la difesa

Un titolare può dire addio in estate in casa Inter. Possibile sacrificio in vista nei nerazzurri, come svelato da Calciomercato.com: "Stefan de Vrij potrebbe essere sacrificato dall'Inter nel mercato estivo per fare spazio a un nuovo giocatore in difesa, più giovane. I nerazzurri, infatti, non hanno ancora programmato alcun incontro con il procuratore dell'olandese, Mino Raiola, per una eventuale proroga del contratto in scadenza nel 2023”, si legge.