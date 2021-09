Marotta, colpo a zero? L’Inter su un giocatore in scadenza col Bayern Monaco

La dirigenza nerazzurra segue da vicino un giocatore che può arrivare dopo la scadenza del contratto coi bavaresi

Mirino puntato in casa Bayern Monaco per l’Inter, in particolare su un giocatore in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Come riportato da Calciomercato.com, “l’Inter ha messo gli occhi su Corentin Tolisso, 27enne centrocampista francese in scadenza a giugno con il Bayern Monaco: può arrivare a zero”, si legge. Beppe Marotta è sempre molto attento alle opportunità di mercato.