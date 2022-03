Inter, non solo la priorità Scamacca in attacco: “Può tornare di moda questo nome”

La priorità Gianluca Scamacca, ma non solo. L'Inter si guarda attorno per rinforzare l'attacco, rispunta questo nome

La priorità Gianluca Scamacca, ma non solo. L'Inter si guarda attorno per rinforzare l'attacco nella prossima finestra di mercato e rispunta un nome già accostato in passato ai nerazzurri. Lo svela Calciomercato.com: "Gianluca Scamacca è il primo nome nella lista degli obiettivi dei dirigenti dell'Inter. L'attaccante classe '99 del Sassuolo è cerchiato in rosso da tempo e il club in estate andrà a testa bassa sull'attaccante cresciuto nella Roma. Tra le possibili alternative, può tornare di moda il profilo di Duvan Zapata dell’Atalanta", si legge.