Torreira vice-Brozovic? L’Inter ha idee diverse: “Il primo nome sulla lista è un altro”

L’Inter e i rumors su Lucas Torreira delle ultime settimane. Si è fatto anche il suo nome per i nerazzurri, per il ruolo di vice-Brozovic. Così Fabrizio Biasin si è espresso su Twitch sulla pista di mercato: “Torreira vice-Brozovic? Non è una pista che l’Inter sta seguendo. La società lavora su Asllani che piace molto soprattutto ad Ausilio. Va convinto l’Empoli però. Mkhitaryan? Sembra che possa interessare in quanto parametro zero. La classifica di gradimento però vede più avanti Asllani nell’immediato per il centrocampo”, le parole al canale di Calciomercato.it.