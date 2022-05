Inter, si fa sentire il Tottenham per Bastoni: “Via solo per queste cifre”

Il Tottenham fa sul serio per Alessandro Bastoni, a fare il suo nome è stato Antonio Conte in persona. Ecco il prezzo

Il Tottenham fa sul serio per Alessandro Bastoni . A fare il suo nome è stato Antonio Conte in persona, ex allenatore dell’Inter ora agli Spurs. Il club nerazzurro, che in estate dovrà fare una cessione illustre, ha fissato il prezzo del difensore. Ecco quando evidenziato da Calciomercato.com.

“Il Tottenham vuole Alessandro Bastoni. Il difensore italiano è stato individuato da Antonio Conte come uno degli obiettivi più importanti per rinforzare la difesa degli Spurs e ha già dato mandato a Paratici di contattare l'Inter per sondare il terreno prima di presentare una vera offerta. L'Inter ha ascoltato l'interesse del Tottenham e ha risposto che per la cessione servirà un'offerta da non meno di 60/70 milioni, facendo però indietreggiare gli Spurs”, si legge.