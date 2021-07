Sky – Inter, non solo l’addio di Dalbert: decisi i prossimi due colpi in uscita

I nerazzurri hanno le idee chiare, la strategia di mercato non cambia: i prossimi che lasceranno Milano

L’addio di Dalbert, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari, ma non solo. L’Inter prepara altre due cessioni e spera di chiuderle già nei prossimi giorni. Come svelato da Sky Sport, i prossimi a partire da Milano saranno Valentino Lazaro e Radja Nainggolan. Il Ninja è pronto a tornare al Cagliari, ma non è ancora stato raggiunto l’accordo sulla buonuscita.