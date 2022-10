GdS – Inter, non solo la pista Becao se parte Skriniar: i tre nomi sul taccuino

L'Inter oggi incontrerà l'entourage di Milan Skriniar per il rinnovo di contratto. C'è fiducia e lo ha ribadito anche ieri Beppe Marotta, ma il club sa anche che deve essere pronto a qualsiasi evenienza. E allora si guarda attorno, in Italia e non solo, per un eventuale dopo Skriniar. Ecco i tre nomi sul taccuino nerazzurro, svelati oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Inter, 3 nomi per la difesa

"Piero Ausilio si sta guardando intorno. È stato da poco in Spagna per assistere a Siviglia-Valencia. Nel mirino il valenciano Diakhaby a scadenza di contratto, ma ha ben impressionato anche il ventenne francese Tanguy Niamzou, ex Psg e Bayern: costa già abbastanza. Invece sul fronte italiano sta prendendo corpo l’interesse per il centrale brasiliano dell’Udinese, Rodrigo Becao. A 26 anni ha già maturato un’esperienza triennale nel nostro campionato ed è partito con un rendimento eccellente; 9 gare, 1 gol e 1 assist. Ora è fermo per infortunio, ma soprattutto ha il contratto in scadenza nel 2024 e non intende fermarsi a lungo in Friuli. Già in estate sarebbe dovuto partire e la Premier lo aveva adocchiato, ma la società di Zhang ha gli argomenti per dire la sua in quest’asta ormai all’orizzonte. Tutto dipende da Skriniar, ovviamente", si legge.