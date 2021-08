Inter, a caccia di offerte per Vidal e non solo: “Questi 3 nomi sono in uscita”

I dirigenti nerazzurri si muovono per regalare un altro attaccante a Inzaghi, ma anche per sfoltire la rosa

Un secondo attaccante da regalare a Simone Inzaghi dopo l’addio di Romelu Lukaku e l’arrivo di Edin Dzeko, ma non solo. L’Inter lavora anche sul mercato in uscita, come svelato da Calciomercato.com: “Sul fronte uscite, l'Empoli continua a spingere per Pinamonti. Si cercano le offerte giuste, invece, per Vidal e Lazaro”, si legge. Sono tre giocatori che possono lasciare la rosa nerazzurra da qui alla chiusura della finestra estiva di mercato.