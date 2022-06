Pedullà – Inter, Lukaku non in cima alla lista: le priorità sono queste tre

Romelu Lukaku non è la priorità di casa Inter sul mercato. Ecco le tre operazioni in cima alla lista dei dirigenti

Romelu Lukaku non è la priorità di casa Inter sul mercato. Secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia, in cima alla lista dei nerazzurri ci sono altre tre operazioni. In particolare, il nome di Gleison Bremer per la difesa, di Kristjan Asllani per il ruolo di vice-Brozovic e di Paulo Dybala per l’attacco. L’Inter si muove, Lukaku per il momento non è una priorità.