Ts – Inter, giocatori in scadenza: in 3 sono vicini alla riconferma

Sembravano destinati alla partenza, invece la situazione per D'Ambrosio, Ashley Young e Ranocchia sembra essere cambiata. Come riporta Tuttosport, dei giocatori in scadenza D’Ambrosio è colui che ha praticamente già scritto che proseguirà la sua strada con i nerazzurri. L’esterno rimarrà quindi un altro anno a Milano, a meno che non arrivi un’offerta congrua per il suo cartellino.