Inter, non solo Perisic: “Il club lavora anche per questi due rinnovi”

Si lavora per tre rinnovi in casa Inter. Quello di Ivan Perisic, in scadenza, ma non solo. Gazzetta.it svela gli altri due nomi

Alessandro Cosattini

Si lavora per tre rinnovi in casa Inter. Quello di Ivan Perisic, in scadenza, ma non solo. Gazzetta.it svela gli altri due nomi a cui lavorano i dirigenti nerazzurri: “Sul ruolino di marcia ci sono i rinnovi anche di Milan Skriniar (scadenza 2023) e Samir Handanovic, anche se per lo sloveno a fine contratto è vicina una stretta di mano con riduzione dell’ingaggio”.