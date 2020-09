Inter, nome a sorpresa per il dopo Godin: offerto un triennale a Otamendi, le cifre

L’Inter, in attesa di chiudere l’acquisto di Arturo Vidal, lavora anche per sfoltire la rosa: da questo punto di vista il fronte più caldo è quello che riguarda Diego Godin, sempre più vicino al Cagliari. Il posto del difensore uruguaiano, secondo Repubblica, potrebbe essere preso da un nome a sorpresa: Nicolas Otamendi, centrale argentino classe ’88 destinato a lasciare il Manchester City.

“Con Godin che sta per andare al Cagliari, l’Inter lavora per consegnare a Conte un altro difensore esperto dai costi contenuti: è Nicolas Otamendi, 32 anni, in uscita dal Manchester City“.

L’OFFERTA – “L’argentino non rientra più nei piani di Guardiola e avrebbe già dato il suo gradimento all’avventura italiana. Contratto fino al 2022 da 7 milioni netti a stagione, Otamendi è chiamato ad accettare un triennale da 4 milioni a stagione, più indennizzo da 5 milioni al City, in questi giorni impegnatissimo nelle manovre per acquistare Koulibaly dal Napoli.

Anche l’arrivo di Otamendi, per l’Inter, sarebbe subordinato a una cessione, per esempio quella di Ranocchia corteggiato dal Genoa. Nessun problema sullo status, visto che la società nerazzurra ha liberi entrambi gli slot per i due nuovi extracomunitari: uno verrà riempito con Vidal, l’altro potrebbe appunto essere riservato a Otamendi“.