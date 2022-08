UFFICIALE – Inter, colpo per il futuro: dal Pordenone arriva Verre

"Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento del difensore Manuel Verre all’Inter. Il giocatore, laterale sinistro classe 2007, è reduce da un’annata importante nella squadra Under 16 nazionale neroverde, in cui si è messo in grande evidenza giocando sotto età. La Società augura a Manuel le migliori soddisfazioni per la nuova prestigiosa esperienza".