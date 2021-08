Inter, la dirigenza vuole chiudere le ultime tre operazioni: i nomi

Dirigenti nerazzurri al lavoro in queste ultimissime ore di mercato per portare a termine questi tre colpi

Inter al lavoro per chiudere gli ultimissimi colpi di mercato in queste ore. A meno di sorprese, i colpi in entrata sono terminati. Ma non in uscita, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport: “Dopo il rinnovo con l’Inter, Agoume andrà in prestito secco al Brest. Il classe 2002 pareva vicino al Bordeaux, che però voleva un diritto di riscatto. I nerazzurri però non vogliono perdere il controllo sul ragazzo, quindi l’affare è saltato. Salcedo invece dovrebbe tornare al Genoa, sempre in prestito. Stessa formula per Colidio, che piace ad almeno tre club di B: Ascoli, Cremonese e Ternana”, si legge.